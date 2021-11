«On joue en banlieue parisienne?»: Thierry Henry enchaîne les punchlines lors de l’interruption d’OL – OM

Le choc entre Lyon et Marseille a été définitivement arrêté dimanche soir après que le Marseillais Dimitri Payet a été touché au visage par une bouteille lancée par un supporteur de l’OL. La décision est tombée après plus de deux heures d’imbroglio. Et pendant ce temps-là, en télévision, il fallait combler. Ce qu’a parfaitement fait Thierry Henry, qui a multiplié les punchlines en commentant cet incident. Le véritable homme de ce match en somme.

Consultant sur Prime Video, Henry est passé par l’humour pour dénoncer la situation grotesque autour de ce choc de Ligue 1. « On joue en banlieue parisienne ? Quand tu vas jouer à Garges, Sarcelles, Villepinte… Ok, c’est difficile, je veux bien comprendre. Mais là, on est en Ligue 1 non ? », a lâché l’adjoint de Roberto Martinez. Quand le journaliste à ses côtés Thibault Le Rol lui demande s’il a déjà vécu quelque chose de similaire, sa réponse fuse. « Sarcelles – Palaiseau mais sinon en Ligue 1, non », de quoi marquer un peu plus son incrédulité.