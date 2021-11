Brussels Airlines augmente sa flotte pour voler vers l'Afrique et engage 50 personnes

"Brussels Airlines mise sur la croissance en Afrique, son marché le plus important. Après avoir réduit sa flotte intercontinentale de 10 à 8 appareils dans le cadre de son programme de redressement en 2020, Brussels Airlines voit maintenant une opportunité d'élargir à nouveau son offre intercontinentale", souligne l'entreprise.

Avec l'A330 supplémentaire, la compagnie opérera trois vols hebdomadaires vers Conakry et Ouagadougou et ajoutera des fréquences supplémentaires vers Freetown, Monrovia, Banjul et Lomé.