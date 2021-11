Niels Nkounkou (Standard): «Incapable de dire où se situe mon vrai niveau»

Samedi, le Standard recevait son voisin eupenois. Juste après le coup d’envoi, Niels Nkounkou se lance dans un rush aussi technique que puissant. Une course vers l’avant énergique qui se termine par une frappe bien captée par Abdul Nurudeen. Le ton est donné et ne baissera pas en intensité au cours des débats. Des gestes techniques réussis, de la puissance dans les duels et de la rage à revendre. Bref, le récital le plus abouti depuis qu’il a posé ses valises au cœur de la Cité Ardente. Le garçon vient-il de prendre son envol ?

« Je ne peux toutefois pas vous dire de quoi je suis capable. Je ne le sais pas moi-même », précise le Français. « J’ai beaucoup discuté avec le coach avant le match et il m’a demandé d’évoluer très haut, pour apporter le surnombre. C’est le style qui me convient. »