Etats-Unis: Biden reconduit Jerome Powell à la tête de la Fed, dans une volonté de consensus

Joe Biden a reconduit Jerome Powell à la tête de la banque centrale américaine (Fed), offrant la place de numéro deux à Lael Brainard, qui était poussée par l’aile gauche des démocrates, marquant ainsi une volonté de continuité et de consensus au sein de son parti. La Maison Blanche, a dans un communiqué lundi, salué « l’action décisive du président Powell et de la Réserve fédérale pour amortir l’impact de la pandémie et remettre l’économie américaine sur les rails », ainsi que le « rôle clé » joué par « Lael Brainard, l’une des principales macroéconomistes de notre pays ». Joe Biden s’est dit, dans ce même communiqué, « convaincu que l’accent mis par (Jerome) Powell et (Lael) Brainard sur le maintien d’une inflation faible, de prix stables et du plein-emploi rendra notre économie plus forte que jamais ».

La nomination du président de la Fed est, en matière d’économie, une des décisions les plus importantes du mandat du président des Etats-Unis. Très attendue, elle avait, pour Joe Biden, revêtu un aspect politique plus qu’économique. En pleines négociations pour l’adoption de son plan de réformes sociales et environnementales, il voulait ménager les différentes sensibilités de son parti, pour s’assurer que ces investissements soient adoptés au Sénat.