Kevin De Bruyne parmi les 11 finalistes pour le trophée FIFA The Best

La Fifa a dévoilé ce lundi les nommés pour les différents prix remis lors de la cérémonie « The Best ». Un seul Diable rouge figure dans ces listes et il s’agit de Kevin De Bruyne pour le titre de meilleur joueur de l’année.

Il est en compétition avec notamment le lauréat précédent Robert Lewandowski, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah ou encore Lionel Messi.