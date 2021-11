Voiture-bélier lors d’une parade de Noël aux USA: un homme inculpé de cinq homicides

Au moins cinq personnes sont mortes et plus de 40 autres ont été blessées après qu’une voiture a foncé dans la foule participant à une parade de Noël dimanche soir à Waukesha près de Milwaukee, dans l’État américain du Wisconsin, a fait savoir la police, signalant qu’un suspect avait été placé en détention.

« Selon nos informations, le suspect était impliqué dans une dispute conjugale quelques instants avant les faits » et « il n’y a aucune preuve qu’il s’agisse d’un acte terroriste », a précisé Daniel Thompson, le chef de la police de la ville de Waukesha.

Un SUV rouge

« Nous pouvons confirmer que 5 personnes sont décédées et 40 blessées. Cependant, ce bilan peut changer, car nous continuons à collecter des informations », a indiqué le département de police de la ville sur sa page Facebook.

« La parade de Noël de Waukesha se déroulait lorsqu’un SUV rouge a renversé les barrières côté ouest pour se diriger sur Main Streeet (la rue principale) », a relaté le chef de la police, Dan Thompson, lors d’une conférence de presse « La voiture a renversé plus de 20 personnes, certaines d’entre elles étaient des enfants et il y a eu des blessés à cause de cet incident », a-t-il précisé.

Auparavant des responsables locaux avaient, de leur côté, indiqué que 11 adultes et 12 enfants avaient été transportés à l’hôpital.

« La police de Waukesha a retrouvé un véhicule suspect. Une enquête est en cours », a encore ajouté M. Thompson, en ajoutant qu’une « personne d’intérêt » avait été arrêtée.

La police a fait feu contre le véhicule pour tenter de l’arrêter, ont également indiqué les autorités.

Des cris assourdissants

Les écoles n’ouvriront pas lundi et certaines routes resteront fermées pendant la durée de l’enquête, a précisé de son côté M. Thompson.

Angelito Tenorio, candidat au poste de Trésorier de l’Etat et présent sur les lieux, a raconté au Milwaukee Journal Sentinel avoir vu un véhicule de type SUV s’engager à toute vitesse sur la route empruntée par la parade. « Ensuite, j’ai entendu un grand choc et des cris assourdissants de personnes heurtées par le véhicule », a-t-il raconté.

Selon des témoins et des images, le SUV a fait irruption dans la parade derrière un groupe de musiciens scolaires qui défilaient.