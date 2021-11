La satisfaction du monde laïque, la désillusion des chefs de culte

Cela ne surprendra personne, le monde laïque accueille avec « beaucoup de satisfaction » le projet de résolution appelant à rendre obligatoires deux heures hebdomadaires de cours de philosophie et de citoyenneté (CPC) dans l’enseignement officiel. Décision pour laquelle le Centre d’Action Laïque (CAL), la Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel (Fapeo), la Ligue de l’enseignement et de l’éducation permanente et la Fédération des amis de la morale laïque (FAML) plaident depuis plusieurs années. Les quatre organisations « saluent » aussi la proposition de « mettre sur pied une inspection spécifique, actant la décision d’un véritable cours de philosophie et citoyenneté dans l’enseignement officiel ».