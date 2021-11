Bourse de Bruxelles - Neuvième baisse consécutive d'un Bel 20 toujours à la traine

Hors Bel 20, D'Ieteren (164,10) et Bekaert (36,42) progressaient de 1,3% et 2,9%, Kinepolis (51,10) et EVS (22,80) de 3,8% et 3,2%, Recticel (16,44) et Tessenderlo (32,55) de 1,7% et 2,3%. Econocom (3,31) chutait par contre de 3,6%, Barco (18,60) et Ontex (7,93) cédant 1,9% et 1,7%. MDxHealth (0,98) ne gagnait plus que 3,8% alors que Mithra (19,82) et IBA (15,26) perdaient 4,2% et 2,2%, Celyad (3,33) et Advicenne (8,40) reculant de 3,2% et 2,9%.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,1250 USD, contre 1,1280 dans la matinée et 1,1312 vendredi. L'once d'or perdait 47,80 dollars à 1.814,25 dollars et le lingot se négociait autour de 51.850 euros, en recul de 1.070 euros.