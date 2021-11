Manifestation anti-mesures sanitaires: un mouvement composite, spontané et peu structuré

Le cortège de ce dimanche à Bruxelles était formé de gens et d’associations aux motivations et objectifs variés. Et mus par un même ressentiment contre les politiques.

Trois casseurs déférés au parquet, dont deux présentés à un juge d’instruction, et 42 autres participants à la manifestation de dimanche arrêtés administrativement. Au vu de la violence des échauffourées qui ont émaillé la seconde partie de la marche contre les mesures sanitaires imposées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du covid, le bilan peut sembler léger. Mais le travail de la police pour identifier les fauteurs de trouble est loin d’être terminé. « Nous avons mis une task force sur pied et elle analyse toutes les images disponibles pour identifier et poursuivre ces gens », commente Ilse Van De Keer, porte-parole de la police de Bruxelles. « La majorité de ces gens sont connus. On les retrouve dès qu’il y a une manifestation ou un match de foot. » Ils n’ont rien à voir avec les manifestants.

