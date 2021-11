Nethys choisit Orange pour le rachat de Voo

C’est sans doute la dernière grande opération de consolidation des télécoms en Belgique avant longtemps. Orange va racheter le câblo-opérateur wallon Voo. Le conseil d’administration de Nethys devrait en tout cas annoncer ce lundi soir avoir porté son choix sur l’opérateur télécom français en vue d’entamer des négociations exclusives pour le rachat d’une participation majoritaire.

Il n’y a pas encore de confirmation officielle mais on sait de bonnes sources qu’il n’y avait plus que deux candidats en lice : Orange et Telenet. Or, ce dernier a envoyé un communiqué de presse ce lundi indiquant qu’il n’avait pas été retenu par Nethys. « L’intérêt de Telenet pour l’acquisition de VOO comprenait un projet télécom industriel d’avenir pour la Wallonie et Bruxelles, explique l’opérateur télécom. L’entreprise regrette cette décision car une acquisition par Telenet aurait pu apporter une valeur ajoutée tant pour le paysage concurrentiel global en Belgique, que pour les Régions wallonne et bruxelloise, ainsi que pour VOO en tant qu’entreprise ». Telenet dit maintenant vouloir « évaluer la décision prise et examiner les options qui s’offrent à elle ».