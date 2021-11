Coronavirus: jusqu’à dix fois plus de risques d’aller aux soins intensifs pour les non-vaccinés

Une image vaut parfois mieux qu’un long discours. Le graphique qui fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours illustre sans doute mieux que n’importe quelle explication pourquoi, si le nombre de personnes vaccinées dans les hôpitaux est identique à celui des non-vaccinés voire le dépasse, on continue à dire que les non-vaccinés sont les plus à risque de faire des formes graves et donc d’être hospitalisés, notamment aux soins intensifs. C’est que, pris seuls, les chiffres bruts des personnes hospitalisées peuvent être trompeurs, car ils doivent être comparés avec la proportion totale de personnes vaccinées et non vacinées dans la population – et même par tranche d’âge, où les risques sont aussi différents.