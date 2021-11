L’Ethias Tour de Wallonie se déroulera du 23 au 27 juillet

Les dates de l’Ethias-Tour de Wallonie n’étaient pas encore inscrites dans le calendrier officiel de la saison sur route 2022. C’est chose faite depuis lundi : l’épreuve se déroulera du 23 au 27 juillet prochain, après avoir « migré » ces deux dernières saisons en août (2020) puis après le Tour de France (2021) en raison de la pandémie.

Christophe Brandt, son organisateur, aurait souhaité, comme en 2021, que sa course ne soit plus en concurrence avec le Tour de France mais la « Commission route » de l’Union cycliste internationale a décidé d’en revenir aux habitudes prises avant la crise sanitaire : le TRW débutera le dernier samedi du Tour de France. « D’un autre côté, si nous avions programmé notre course à partir du mardi 26 jusqu’au 30, nous aurions été trop proches de la Clasica de Saint-Sébastien. J’ai donc consulté plusieurs équipes et toutes préfèrent les dates proposées, en particulier afin de préparer la classique basque. »