Etre jeune en 2021: «Les Ils s’en remettront ne suffisent plus»

Etre jeune en 2021 ». C’est le nom du projet que le Forum des jeunes a lancé en juin dernier. L’organe porte-parole officiel des jeunes de 16 à 30 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles est parti à la rencontre de cette génération dans toute sa diversité afin de collecter sa parole et son ressenti sur la crise sanitaire traversée. Au total, 269 jeunes (152 femmes et 117 hommes) de tous horizons ont été rencontrés lors d’entretiens qualitatifs. De ces témoignages, est né un plaidoyer de propositions. Et une demande de conférence interministérielle (CIM) que la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Jeunesse, Valérie Glatigny (MR), ne manquera pas de relayer lors d’une CIM santé « spéciale jeunes » programmée ce 24 novembre. Si la crise sanitaire fut un véritable choc, elle est aussi révélatrice des difficultés préexistantes. Mais tout n’est pas négatif : les jeunes sont pleins de ressources et prêts à changer les lignes. Parmi leurs différentes propositions, Le Soir vous en présente cinq.