Un bouleversement du paysage concurrentiel

Le rachat de Voo par Orange modifie profondément les équilibres sur le marché résidentiel télécoms. Pour l’heure, quatre acteurs se le partagent. Un très grand, Proximus (5,4 milliards de chiffre d’affaires), qui a une présence nationale aussi bien dans le fixe que dans le mobile. C’est le seul à être « complet ». Ensuite, on retrouve Telenet (2,5 milliards) – qui a une présence nationale dans le mobile (Base) mais dont le réseau fixe ne s’étend que sur la Flandre et les deux tiers de Bruxelles – et Orange (1,3 milliard) qui a une présence nationale dans le mobile mais n’a pas d’infrastructure fixe et qui en est donc réduit à louer le câble de Voo et de Telenet pour pouvoir proposer ses offres convergentes (internet, TV, mobile).