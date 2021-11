Anthony Descotte, une grande première à Charleroi

L’attaquant du Sporting a enfin connu sa première titularisation. Passeur décisif sur le but de Morioka, le Carolo de 18 ans devra maintenant confirmer qu’il a franchi un cap en s’installant dans la peau du suppléant de Shamar Nicholson.

Deux ans environ après son entrée dans le noyau A du Sporting de Charleroi, Anthony Descotte a enfin connu sa première titularisation samedi au Cercle. Enfin, car nul doute que Mehdi Bayat, qui louait les grosses qualités de son très jeune buteur (16 ans à l’époque) dès janvier 2020, aurait misé plus rapidement sur cette première présence dans le onze. Toutefois, après avoir déjà longtemps dû attendre ses premiers pas pros à l’occasion de la dernière rencontre de l’ère Belhocine face à Eupen en avril dernier, c’est donc ce samedi qu’il a connu sa première titularisation. « Anthony est le meilleur deuxième attaquant (derrière Shamar Nicholson) depuis peut-être un mois et sa sélection était logique compte tenu de l’absence de Shamar », pointait Edward Still. Celui-ci avait en effet décidé de se passer du Jamaïcain – revenu la veille de sélection – dans son onze de départ.