Avec Adrien Trebel, les U21 d’Anderlecht partagent contre La Gantoise (3-3)

Malgré un bon Adrien Trebel durant 75 minutes, les U21 anderlechtois ont perdu leurs premiers points de la saison lundi soir face à leurs homologues gantois coachés par Emilio Ferrera.

Après avoir mené 2-0 grâce à des buts inscrits par Anouar Aït El Hadj et Teo Léoni, les Mauves ont laissé Gand revenir et même prendre l’avantage (2-3). Il a fallu un superbe but d’Aït El Hadj, auteur donc d’un doublé, pour égaliser (3-3).