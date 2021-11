Froid et smartphone: gare à la mauvaise surprise

« Tiens, je viens de passer de 56 % de batterie à 3 % », « Mon smartphone est déchargé alors qu’il restait 47 % et que je ne l’ai pas utilisé, que se passe-t-il ? » : certains utilisateurs ont la désagréable surprise de voir leur téléphone se décharger soudainement en cette période où les températures ont chuté. En effet, en laissant leur téléphone durant une longue période dans le froid, la batterie se décharge… plus rapidement. Jusqu’à éteindre le téléphone portable d’un seul coup. En cause ? Les batteries composées de lithium. Les basses températures engendrent une augmentation de la résistance interne de la batterie et une diminution de la tension.

Que faire pour éviter une telle situation ? Si vous savez que vous allez passer une longue période dans le froid, mettez votre smartphone dans une poche où il pourra… bénéficier de votre chaleur corporelle. Un autre conseil : acquérir une coque spéciale contre le froid, très utile pour ceux qui travaillent en extérieur.