Bashir Abdi à l’assaut d’autres records en 2022

Le meilleur marathonien européen a décliné ses objectifs pour l’an prochain : une médaille aux Mondiaux d’Eugene et le record d’Europe du semi-marathon.

La fin d’année s’annonce chargée pour Bashir Abdi ! Le médaillé de bronze olympique et recordman d’Europe du marathon, qui a déjà multiplié les actes de présence cet automne – il a encore donné la semaine dernière le coup d’envoi des Six Jours (cyclistes) de Gand –, devrait recevoir dans moins de deux semaines son deuxième Spike d’or, le trophée qui récompense le meilleur athlète belge de la saison, et figurera parmi les principaux favoris pour le titre de Sportif de l’année, le 19 décembre. Une date où son épouse Nimo est supposée accoucher de leur troisième enfant !

« Ma vie a vraiment changé depuis les Jeux de Tokyo », admet le Gantois qui n’a pas fini d’en prendre. « Je n’ai plus une minute à moi ! »