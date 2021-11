J’aimerais être vous qui allez avoir deux heures de philo et citoyenneté par semaine

Imaginons que nous sommes ce lundi. Les adolescents se rendent à l’école avec en tête les images et les commentaires sur la manifestation de 35.000 personnes vues à la télévision avec leurs parents ou sur leurs smartphones. Appel aux libertés, refus d’obligation du pass sanitaire ou du vaccin, débordements suscités par des groupes extrémistes : où ces jeunes garçons et filles peuvent-ils en débattre ? Qui va leur donner les notions qui leur permettront d’aller au-delà du café du commerce ou de l’opinion de leurs proches ? Comment peuvent-ils construire un raisonnement, mener une discussion argumentée ? Où par exemple peuvent-ils saisir la subtilité des concepts de liberté individuelle et de solidarité ? Aujourd’hui, ils n’ont aucun endroit structuré pour ce faire, hormis depuis peu cette heure par semaine de philosophie et de citoyenneté imposée sur le tard par la montée des radicalisations et les attentats terroristes.