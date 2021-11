Affaire Epstein: la famille de Ghislaine Maxwell saisit l’ONU

La famille de Ghislaine Maxwell, détenue aux Etats-Unis dans le cadre de l’affaire Epstein, a saisi des experts de l’ONU lundi, estimant que son maintien en détention est injustifié et qu’elle n’a aucune chance d’avoir un procès équitable, a appris l’AFP auprès des avocats.

Les frères et sœurs de Mme Maxwell dénoncent « de graves violations des droits de la défense et de la présomption d’innocence, des traitements indignes et dégradants que notre sœur a subis et continue de subir en prison où elle est détenue à l’isolement depuis 500 jours de façon injustifiée », selon un communiqué des avocats François Zimeray et Jessica Finelle, spécialisés dans les dossiers de droits humains.