Nethys - Orange Belgium et Nethys entrent en négociation exclusive pour le rachat de Voo (2)

Avec cette acquisition, Orange Belgium souhaite se doter d'un réseau très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles, afin de "conforter le déploiement de sa stratégie convergente au niveau national". Voo offre un portefeuille de services de téléphonie fixe et mobile, d'Internet très haut débit et de télévision.

"Le plan d'investissements ambitieux et la mise en commun des compétences des deux entreprises permettraient d'assurer et de renforcer durablement la qualité du réseau de Voo, au service des clients et de la compétitivité des régions wallonne et bruxelloise", ajoute la filiale du groupe français.