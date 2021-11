2.000 faux Covid Safe Tickets: ce que risquent le médecin et les personnes faussement vaccinées

Depuis la découverte de la fraude, la justice a immédiatement été saisie et le médecin concerné fera l’objet de poursuites pour faux et usage de faux, a affirmé la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale.

La justice a été saisie lundi à la suite d’une forte suspicion de procuration de quelque 2.000 faux certificats de vaccination par un médecin au départ de la Wallonie, a indiqué mardi matin la ministre wallonne de la Santé sur la chaîne de télévision LN24. Les documents, et les CST délivrés en conséquence, ont été invalidés. Le médecin sera poursuivi pour faux et usage de faux. Les personnes qui se sont vues délivrer de faux documents sont également passibles de poursuites.

D’après Christie Morreale, l’Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) a constaté une anomalie dans l’encodage des vaccinations par le même médecin à la fois dans le temps et les lieux. La personne concernée encodait « dans tous les coins de Wallonie »… » et peut-être aussi en dehors ». Les ministres compétents des autres entités (bruxelloise, flamande et fédérale) ont été informés.