10 €/heure: le prix du parking près des Plaisirs d’hiver

Se garer sur la voie publique près des Plaisirs d’hiver pourrait coûter cher. En effet, du 26 novembre au 2 janvier, les places de stationnement en voirie du quartier Sainte-Catherine seront considérées comme en « zone événement ». Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Qu’il faudra débourser 10 euros par heure pour garer son véhicule pendant un maximum de 4 h 30. Soit une facture qui pourrait s’élever jusqu’à… 45 euros. Et pour ceux qui seraient en infraction : l’amende s’élèvera à 50 euros.

Sur leur site, « si aucune alternative à la voiture n’est envisageable », les organisateurs recommandent de garer son véhicule dans le parking d’un partenaire de l’événement ou d’utiliser un parking de dissuasion à Ceria ou Crainhem (3 € en semaine, gratuit le week-end) et de rejoindre l’événement via le métro dans les stations Gare Centrale, Bourse et De Brouckère.

L’édition 2019, la dernière organisée, avait été l’objet de vives critiques concernant la mobilité: un nouveau plan avait été déployé en cours d’événement pour tenter de remédier à la situation.

