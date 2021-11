De rivaux en Liga à équipiers au PSG: Lionel Messi s’exprime sur sa relation avec Sergio Ramos, «une personne formidable» Adversaires pendant de longues années avec le FC Barcelone et le Real Madrid, Messi et Ramos sont aujourd’hui tous deux des joueurs du PSG, où la cohabitation se passe très bien.

Photonews

Par la rédaction Publié le 23/11/2021 à 11:21 Temps de lecture: 2 min

Lionel Messi et Sergio Ramos sous le même maillot, c’est une réalité depuis cet été et les transferts des deux hommes au Paris Saint-Germain. S’ils n’ont pas encore joué ensemble, l’occasion pourrait bientôt se présenter avec la présence du défenseur espagnol dans le groupe parisien pour le choc de Ligue des champions face à Manchester City. Longtemps rivaux en Liga, les anciens capitaines du FC Barcelone et du Real Madrid se côtoient désormais au quotidien. Une situation qui n’est finalement pas si problématique. « Maintenant ça ne me fait plus rien, mais au début c’était bizarre », a condié Messi lors d’un long entretien à Marca. « Après tant d’années de rivalité, être les deux capitaines du Barça et de Madrid, après tant de Clasicos joués, tant de combats que nous avons eus sur le terrain. Nous nous sommes toujours beaucoup respectés, peu importe à quel point nous avons été de grands rivaux dans ces Clasicos. L’avoir comme partenaire aujourd’hui est un spectacle. Petit à petit, il nous rejoint et j’espère qu’il jouera le plus rapidement possible car il sera un footballeur fondamental pour se battre pour les objectifs. »

L’Argentin a pu découvrir Ramos sous un nouveau visage. « Je le connaissais déjà. C’est vrai que nous n’avions pas eu de grandes discussions, mais nous nous sommes croisés en Liga pendant de nombreuses années et nous nous sommes parlé plus d’une fois. J’avais déjà une idée de ce qui il était. Et maintenant que nous avons eu plus de relation ici à Paris, j’ai vu que c’était une personne formidable. »