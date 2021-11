Coronavirus: l’infographie pour comprendre que les adultes non vaccinés sont surreprésentés dans nos hôpitaux

Une image vaut parfois mieux qu’un long discours. Le graphique qui fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours illustre sans doute mieux que n’importe quelle explication pourquoi, si le nombre de personnes vaccinées dans les hôpitaux est identique à celui des non-vaccinés voire le dépasse, on continue à dire que les non-vaccinés sont les plus à risque de faire des formes graves et donc d’être hospitalisés, notamment aux soins intensifs. C’est que, pris seuls, les chiffres bruts des personnes hospitalisées peuvent être trompeurs, car ils doivent être comparés avec la proportion totale de personnes vaccinées et non vaccinées dans la population – et même par tranche d’âge, où les risques sont aussi différents.

En regardant le graphique, on comprend très vite que chez les non-vaccinés, par rapport au nombre de personnes dans ce groupe, il y a proportionnellement plus de gens qui finissent à l’hôpital que dans le groupe des vaccinés. Les personnes non vaccinées ont donc statistiquement plus de risques d’être hospitalisées ou aux soins intensifs que les personnes vaccinées. La lecture parfois trompeuse des chiffres bruts illustre un phénomène bien connu des statisticiens, appelé le « paradoxe de Simpson », qui alerte sur le fait que, selon la manière dont on les présente, les mêmes données peuvent être interprétées différemment, voire de façon contradictoire. Face aux statistiques, il faut donc tenir compte de ce paradoxe de Simpson et des facteurs de confusion qui peuvent mener à de mauvaises interprétations.