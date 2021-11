Économiser l’énergie ? Simple comme bonjour avec ces conseils

Chauffage: le plus gros consommateur d'énergie

Votre chauffage représente 60 à 70 pour cent de la consommation totale d’énergie de votre habitation. Avec ces conseils de base, vous pouvez déjà réduire sensiblement cette consommation :

✓ Vous pouvez économiser 7 % de votre consommation en baissant votre thermostat d’un seul degré. Ne chauffez donc pas plus qu’il n’est absolument nécessaire et pensez à enfiler un pull en plus avant d’augmenter le thermostat.

✓ Coupez le chauffage la nuit, ainsi qu’en journée quand vous n’êtes pas chez vous. Réglez votre thermostat pour que le chauffage se mette en marche une heure avant votre retour et se coupe une heure avant que vous alliez dormir.

✓ Diminuez la température de votre chauffe-eau : pas besoin que l’eau du robinet soit à 80 °C. Une température de 60 °C est largement suffisante pour avoir de l’eau chaude.

✓ Maintenez le froid à l’extérieur avec des joints d’isolation. Beaucoup de chaleur s’échappe par de petites fentes ou par des fenêtres et portes qui ferment mal. Collez des joints d’isolation aux endroits où vous sentez des courants d’air et fixez un film isolant derrière les radiateurs installés contre les murs extérieurs. Continuez toutefois à aérer suffisamment votre logement.

✓ Une grande quantité de chaleur se perd aussi au niveau des tuyaux de chauffage reliant la chaudière et les radiateurs. Dans les pièces qui ne doivent pas être chauffées, comme le garage ou la cave, ne pas isoler ces tuyaux constitue un crime énergétique. Isoler les tuyaux est une des interventions d’isolation les plus rentables. Vous économisez ainsi chaque année jusqu’à 30 litres de mazout par mètre de tuyaux isolés.

✓ Faites aussi entretenir votre chaudière au mazout une fois par an. C’est une obligation légale, et vous économisez ainsi en moyenne 5 % sur votre facture d’énergie.

Économiser encore plus ? Voici comment faire !

1. Réfrigérer et congeler Installez votre réfrigérateur et votre congélateur à l’abri des sources de chaleur pour éviter le gaspillage d’énergie. Cela semble logique, mais dans la plupart des maisons, le réfrigérateur ou le congélateur se trouve à côté de la cuisinière, du four (à micro-ondes) ou d’un radiateur. Si les pièces froides ou non chauffées sont idéales pour le congélateur, évitez d’y installer votre réfrigérateur : ce dernier fonctionne moins bien dans les endroits froids. Réglez votre réfrigérateur sur 4 à 6 °C et jetez les aliments qui ne sont plus frais dès que possible. En ce qui concerne le congélateur, plus il est rempli, mieux c’est. Vous pouvez même combler les espaces vides avec du polystyrène (frigolite). Réglez la température sur -18 °C et n’oubliez pas de le dégivrer régulièrement.

2. Laver C’est un mythe de penser qu’il faut laver les vêtements à haute température pour qu’ils soient propres. Un lavage à basse température convient parfaitement, à moins que vous vouliez éliminer des taches de boue ou d’autres saletés tenaces.

3. Sécher Mettez votre linge sécher dehors ou à l’intérieur sur un séchoir plutôt que dans le sèche-linge. Cet appareil est très énergivore ; il consomme deux à trois fois plus d’énergie qu’un lave-linge. Faire sécher votre linge sur un radiateur n’est pas une bonne idée, car celui-ci ne peut alors pas diffuser suffisamment sa chaleur. Vous utilisez malgré tout le sèche-linge ? Nettoyez alors régulièrement le filtre à poussière pour accroître son rendement.

4. Éclairer Remplacez toutes vos ampoules par un éclairage LED. Les lampes et autres appareils qui ne sont pas éteints sont l’exemple classique du gaspillage énergétique. Les appareils qui restent allumés ou qui sont en mode veille représentent jusqu’à 10 pour cent de notre consommation d’énergie quotidienne. Pour éviter ce gaspillage, vous pouvez installer des minuteries afin qu’ils s’éteignent automatiquement.