PostNL ne prévoit pas de retard pour la livraison des colis

L'inspection sociale, l'Onem et la douane ont mené lundi une descente dans trois dépôts de PostNL, à Malines, Wommelgem et Ardoye. Les installations de Wommelgem ont été scellées car l'inspection sociale y a constaté dix infractions pour travail au noir de chauffeurs et dix autres infractions concernant le travail à temps partiel.

PostNL considère que cette fermeture ne retardera cependant pas la livraison des colis dans les prochains jours. "Nous fonctionnons à pleine capacité. Huit des neuf dépôts sont opérationnels. Nous ne prévoyons aucun retard", a déclaré une porte-parole.