Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 repasse franchement sous les 4.200 points

AB InBev (52,40) cédait 0,1 pc alors que KBC (75,30) gagnait 0,1 pc, des hausses de 2 et 2,4 pc étant notées en Aedifica (114,10) et Cofinimmo (140,00) alors que Ackermans (148,70) gagnait 2 pc après des résultats positifs. Derrière Ageas, on retrouvait Sofina (385,40) avec une perte de 2,8 pc, UCB (96,58) et Galapagos (42,88) abandonnant 2,5 et 3,4 pc en compagnie de arGEN-X (239,10) et Solvay (105,15), en baisse de 1,8 et 0,8 pc.

Telenet (30,60) et Proximus (16,84) abandonnaient 2,3 et 0,8 pc tandis que Orange Belgium (19,52) et Bpost (7,39) perdaient par ailleurs 0,5 et 1,8 pc. Aperam (44,91) et Umicore (44,42) valaient 1,1 et 1,2 pc de moins que la veille, Melexis (107,00) et GBL (98,26) reculant de 1,7 et 1 pc, Colruyt (42,31) de 1,7 pc.