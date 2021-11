World Team Tennis: Kim Clijsters ne laisse pas un seul jeu à Coco Vandeweghe

Grâce aux victoires en simple de Kim Clijsters et en double mixte de Kirsten Flipkens, New York Umpire a remporté lundi sa deuxième victoire en huit rencontres du World Team Tennis. New York Umpire s’est imposé 20-16 contre les San Diego Aviators.

Dans la foulée, Kirsten Flipkens et l’Américain Christopher Eubanks se sont imposés 5-4 en double mixte. Les deux joueuses belges sont ensuite montées ensemble sur le court pour disputer le double, qu’elles ont perdu 5-2 contre Vandeweghe et Caroline Dolehide.

Au classement, New York Umpire reste dernier malgré sa victoire et affiche le bilan de deux victoires pour six défaites. Les Springfield Lasers (6v-2d) et les Oranghe County Breakers (5v-23) occupent les deux premières places, synonymes de finale pour le titre à l’issue de la phase de groupes. Il reste quatre rencontres au programme pour la bande à Kim Clijsters et Kirsten Flipkens.