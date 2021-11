Avec la flambée des prix du carburant, les voitures hybrides rechargeables n’ont jamais été aussi populaires

Le redressement économique a provoqué une flambée des cours du pétrole et donc, dans la foulée, des prix du carburant. Le plein d’essence ou de diesel coûte à présent entre 80 et 120 euros. Si notre budget mensuel s’en ressent douloureusement, faut-il pour autant céder à la panique ? Non, parce que les constructeurs automobiles lancent toujours plus de voitures électriques et hybrides sur le marché. Et lorsque vous passez à la conduite électrique, cela fait du bien à l’environnement, mais également à votre portefeuille.

L’hybride : le croisement idéal

Les préjugés ont la vie dure. Si les voitures hybrides ne rencontrent pas encore le succès qu’elles méritent, cela s’explique sans doute en partie par la croyance, toujours bien ancrée, qu’elles sont beaucoup plus chères qu’une voiture équipée d’un moteur à combustion traditionnel. C’est pourtant oublier que la différence de prix à l’achat est récupérée ensuite grâce aux économies de carburant. La méfiance des consommateurs se nourrit aussi de légendes urbaines : l’autonomie de tels véhicules n’irait pas au-delà de 100 km, la batterie s’échaufferait trop vite, l’électronique laisserait à désirer, etc. Ces reproches avaient peut-être un fond de vérité il y a vingt ans, mais les voitures hybrides actuelles sont en tous points des bolides fiables dont les performances sont parfaitement conformes à ce que disent les prospectus publicitaires.

Une voiture hybride est en réalité le résultat du « croisement » entre un moteur à combustion traditionnel et un moteur électrique associé à une batterie. Un générateur recharge la batterie pendant la conduite grâce à l’énergie produite par le moteur à combustion, dont la puissance est à son tour boostée par la batterie. Autrement dit, le rendement du moteur est exploité au maximum, avec un minimum d’émissions de CO 2 . Et les modèles hybrides rechargeables ? Là, il s’agit de voitures roulant au carburant, mais équipées d’une petite batterie. Celle-ci se recharge avec une simple prise de courant et offre une autonomie suffisante pour de petits trajets. Les hybrides rechargeables sont donc des voitures idéales pour faire ses courses, aller au club de sport, parce qu’elles permettent d’accomplir tout le parcours en mode électrique. Ce qui réduit évidemment très fort votre consommation de carburant.

Conduite économique et confortable : Opel Grandland Hybrid

Les ingénieurs d’Opel suivent également cette évolution de très près. Mieux : le constructeur automobile allemand imprime depuis longtemps sa marque sur l’évolution technique des voitures électriques. Par exemple, dans le Grandland, la batterie est logée sous l’habitacle, ce qui laisse suffisamment d’espace pour les passagers et les bagages sans nuire à la stabilité, grâce à son centre de gravité bas. Quant à la conduite en tant que telle, la combinaison d’un moteur à essence sportif et d’une batterie puissante lui confère une fluidité étonnante.

En réalité, c’est précisément cette association du moteur à essence et de la batterie qui offre la meilleure expérience de conduite. Saviez-vous ainsi que le Grandland Hybrid permet quatre modes de conduite, qui combinent tous les avantages de l’électrique et du moteur à essence ? Histoire d’atteindre le parfait équilibre entre consommation et performances. Vous appréciez la transmission intégrale ? C’est possible. Vous préférez un mode plus sportif ? Pas de souci. Ou vous adorez rouler en douceur, en silence ? Le mode exclusivement électrique est fait pour cela. La conduite économique poussée au maximum, le bruit ambiant au minimum, et le tout sans émissions.

