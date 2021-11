Obligation vaccinale en Autriche: vers 3.600 euros d’amende pour les non-vaccinés

Se faire tester à répétition, éviter les lieux où le pass sanitaire est nécessaire, voire acheter un faux certificat de vaccination… Les non-vaccinés (quelque 23 % de la population) ne pourront bientôt plus trouver de parade pour éviter les doses.

La semaine dernière, le gouvernement autrichien est allé un cran plus loin : la vaccination sera obligatoire pour tous à partir de février 2022. Quelques rares pays, pour la plupart non démocratiques, avaient osé franchir le pas : l’Indonésie, le Turkménistan, le Tadjikistan, la Micronésie… et le Vatican. La Nouvelle-Calédonie, territoire français qui dispose d’une certaine indépendance, est également allée dans cette direction.