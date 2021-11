Romelu Lukaku de retour avec Chelsea pour affronter la Juventus? «Sans lui, ils sont plus rapides et plus dangereux…»

Romelu Lukaku fêtera-t-il son grand retour à la compétition ce mardi soir ? Après plus d’un mois sur la touche à cause d’une blessure à la cheville, le buteur de Chelsea pourrait bénéficier d’un peu de temps de jeu lors de la joute face à la Juventus, en Ligue des Champions. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre son entraîneur, Thomas Tuchel. « On est encore sûrs de rien concernant Romelu », a expliqué l’Allemand en conférence de presse d’avant-match. « Il disputera peut-être quelques minutes, mais c’est vraiment le maximum que nous pourrons en tirer pour ne pas prendre de risques. »

Les défenseurs italiens pourraient donc avoir une menace de plus à gérer en fin de match. Ce qui ne semble toutefois pas inquiéter Massimiliano Allegri outre mesure, bien au contraire… « Sans Romelu Lukaku, ils sont plus rapides et plus dangereux », a-t-il confié devant la presse. « Quand il n’est pas là, ils défendent différemment et s’appuient davantage sur le contre, étant donné qu’ils n’ont aucun point de référence en attaque. »