Décret pour un impôt plus juste: "La réforme fiscale wallonne manque d'ambition" (FGTB)

Manque d'ambition, tout d'abord, au niveau des matières fiscales, selon le syndicat socialiste. "La réforme se limite à la fiscalité automobile, aux droits de succession et d'enregistrement ainsi qu'à la procédure fiscale", déplore-t-il. "Les leviers de la Région sont pourtant importants et auraient mérité d'être réformés en vue d'une plus grande justice fiscale : impôt des personnes physiques, fiscalité immobilière, taxes de circulation et de mise en circulation des véhicules privés? ", ajoute la FGTB, précisant que "ces impôts reposent trop souvent sur les travailleuses et travailleurs" plutôt que sur les "détenteurs de capitaux".

L'effort semble également insuffisant étant donné le niveau de la trésorerie: "Les réformes proposées ne devraient rapporter que 15 millions d'euros, ce qui est insignifiant au regard des 12 milliards d'euros de déficits cumulés sur la période 2020-2022 et des menaces qui pèsent sur les services publics", selon la FGTB wallonne.