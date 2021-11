Igor De Camargo analyse la situation du Standard et compare le club liégeois à… la Juventus!

Passé au Standard de Liège entre 2006 et 2010 et entre 2013 et 2015, Igor De Camargo a indéniablement marqué l’histoire du matricule 16. Avec 65 buts plantés en 242 rencontres et deux titres de champion de Belgique en poche, le Belgo-Brésilien a su se faire une place dans le cœur des fervents supporters principautaires. Qui ne l’ont pas oublié, même s’il évolue désormais au KV Malines.

Invité dans le Facebook Live en préface de La Tribune, De Camargo a accepté de répondre à quelques questions sur la situation de son ancien club, qu’il considère toujours comme « sa maison ».