Musées gratuits pour les écoles à partir de 2022

Le cabinet Linard souligne que la ministre rétablit ainsi une mesure supprimée sous la précédente législature, mais l’élargit en outre à tous les musées soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. « Lors de la précédente législature, la gratuité scolaire dans les musées avait été abandonnée, nous allons non seulement la réinstaurer, mais aussi l’élargir de 13 à 74 musées », précise la ministre Bénédicte Linard.

La ministre de la culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard (Ecolo), a annoncé ce mardi l’inscription d’un budget de 500.000 euros, dès 2022, pour progressivement ouvrir gratuitement les portes de 74 musées aux élèves des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les musées recevront ainsi une compensation financière pour cette gratuité, et « devront en outre proposer une médiation culturelle, que ce soit sous la forme d’un livret pédagogique pour accompagner la visite, d’un carnet de jeu, d’activités dédiées, d’une animation… »

Pourquoi s’agit-il d’une mesure progressive ? L’idée est de suivre les objectifs stratégiques et les priorités établies dans le cadre du « Parcours d’éducation culturelle et artistique » (Peca) : la mesure débutera donc par les écoles à « indice socio-économique faible » et les établissements scolaires des zones défavorisées par la couverture culturelle. Ce parcours « Peca », déjà mis en œuvre dans les écoles maternelles depuis la rentrée 2020, vise à permettre à tous les enfants d’avoir un accès à la culture.