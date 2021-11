Coronavirus: l’OMS redoute 700.000 morts de plus en Europe d’ici le printemps

« On peut s’attendre à ce que les lits d’hôpitaux soient soumis à une pression élevée ou extrême dans 25 pays et à une pression élevée ou extrême dans les unités de soins intensifs dans 49 des 53 pays d’ici au 1er mars 2022. Les décès cumulés signalés devraient atteindre plus de 2,2 millions d’ici le printemps prochain, sur la base des tendances actuelles », a expliqué l’organisation dans un communiqué. Actuellement, plus de 1,5 million de personnes sont mortes du covid dans la région.

