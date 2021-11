Opéra: 2021, l’année des ténors

Dès que l’on se met à écrire du grégorien ou des polyphonies, le ténor joue un rôle clé. Dans le plain chant grégorien, il assure le cantus firmus et continue à jouer un rôle clé dans la polyphonie. N’oublions pas que la plupart des compositeurs, à commencer par Desprez et Lassus, étaient aussi de grands chanteurs tout comme les maîtres de la Camerata de ‘Bardi, le vivier florentin où a été concocté l’opéra. Et c’est donc naturellement un ténor Francesco Rasi qui se voit confier Orfeo dans l’opéra de Monteverdi. Le mouvement baroque va lui opposer à partir de l’Italie les castrats. Très vite, les tessitures se mélangent, bien en dehors de nos distinctions actuelles et c’est ainsi qu’apparaît le baryténor. En France de Lully jusqu’à Gluck en passant par Rameau, le ténor est souverain comme nous l’a montré le très beau disque consacré à Jélyotte par Reinoud Van Mechelen (Alpha).