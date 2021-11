Le contexte

En mer Méditerranée, sur les routes des Balkans, depuis l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud, et la Syrie enfin, provoquant ce pic en 2015 de plus d’un million de personnes arrivant dans l’espace Schengen, avec une retombée les années suivantes, pour arriver à 122.000 migrants en 2018… C’est la plus grande crise migratoire de notre époque contemporaine qui a marqué les six étudiantes. « La migration est un phénomène qui existe depuis aussi longtemps que l’humanité, poursuivent-elles. Mais de 2015 à 2016, l’Europe a assisté à une vague migratoire exponentielle. Les enfants comptent parmi ces individus qui fuient leur pays et les conditions dans lesquelles ils sont entraînés malgré eux ont un effet sur leur développement. Et les voilà confrontés à une nouvelle culture en arrivant en Belgique. »