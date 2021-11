Les ateliers

Dans le centre d’accueil Fedasil de Rixensart, elles ont commencé par mettre en place des ateliers médiatiques participatifs avec un groupe d’enfants réfugiés âgés de 8 à 12 ans. Il y a Kenia qui vient du Rwanda, Horfe, du Congo, Dalila, d’Algérie… Ils ont touché à tout, la photo, le son, la vidéo, le dessin, ont réalisé chacun et chacune un petit carnet personnel et toutes leurs créations plastiques et photographiques ont été accompagnées d’éléments sonores et audiovisuels (animation, témoignages audio, capsules vidéo…) « Nous n’avons pas leur date d’arrivée en Belgique ou leur parcours géographique précis, car nos conversations étaient intentionnellement liées à des thématiques abordables avec n’importe quel enfant. Nous n’avons eu que quelques anecdotes liées à la migration, doudou oublié en Afrique, par exemple. »