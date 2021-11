Où des enfants créent pour des enfants. D’un côté, les productions issues des ateliers médiatiques réalisés avec les enfants du centre, les témoignages récoltés, les histoires vécues, et les difficultés liées à l’accueil et à l’intégration en Belgique. Avec un dossier pédagogique pour les profs qui veulent approfondir la thématique en classe. De l’autre, de petits visiteurs et visiteuses qui reçoivent un guide dans lequel sont prévus des espaces pour dessiner ou répondre à des questions. Une première salle qui pose le contexte, une seconde remplie de photos, de vidéos et de sons, sur les thèmes de l’identité, la maison, les endroits favoris, les rêves, les souvenirs et les voyages. Et des ateliers pour les groupes, enfin, où les enfants se photographient entre eux. Avec leur accord, ils rejoindront, sur le mur, les enfants venus d’ailleurs.