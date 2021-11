Des enfants comme les autres

Parce qu’ils sont des enfants avant d’être des réfugiés. C’est de là qu’elles sont parties. Elles : Giulia Simonetti, Louise Duquesne, Emilie Leclercq, Noémie Della Faille, Delphine Chapelier et Lisa Vanbraekel. En Master 2 à l’IHECS en animation socio-culturelle et éducation permanente, ces six jeunes femmes ont monté une exposition interactive – mêlant la photographie, le son, la vidéo et les arts plastiques, à découvrir dès 6 ans – sur base des ateliers qu’elles ont réalisés avec un groupe d’enfants réfugiés dans le centre Fedasil de Rixensart.