Une nouvelle victime belge du logiciel espion Pegasus

Début novembre, El Mahjoub Maliha, un activiste belge militant pour la cause du Sahara occidental, a été interpellé par le comportement suspect de son iPhone. Ce téléphone a été analysé par le laboratoire d’Amnesty International, qui y a décelé des traces d’infection par le logiciel Pegasus.

C’était le lundi 1er novembre : à peine un courriel du secrétariat d’Etat des Etats-Unis (l’équivalent du ministère des Affaires étrangères) s’était-il affiché dans la boîte de réception de son iPhone qu’il a été marqué comme « lu », comme si quelqu’un l’avait parcouru par-dessus son épaule. « Ça s’est passé très vite, je n’avais pas eu le temps de lire ce message qu’il avait déjà changé de couleur », explique El Mahjoub Maliha au Soir et à Knack. « J’ai tout de suite pensé à un logiciel espion. »

Agé de 36 ans, originaire du Sahara occidental, Belge depuis 2017 et domicilié à Tessenderlo (Limbourg), El Mahjoub a étudié le droit et les relations internationales à Marrakech et, dans son temps libre, travaille comme bénévole pour Codesa, un collectif de défenseurs sahraouis des droits humains.