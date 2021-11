Le tribunal de l'entreprise de Liège approuve le plan de redressement de Liberty Steel

Ce plan permet d'éviter la faillite, il prévoit le licenciement de 90 membres du personnel sur les sites liégeois et permet de sauver quelque 600 autres en liant les entreprises aux sites de Dudelange, au Luxembourg, et à Liberty Galati, la plus grande aciérie de Roumanie, qui doit devenir le principal fournisseur de bobines laminées à chaud, l'ensemble formant ainsi un bloc industriel.

"C'est une bonne nouvelle, on sort de PRJ (procédure de réorganisation judiciaire), le plan d'apurement est approuvé", a notamment commenté Vincent Napolitano, délégué Setca FGTB, "mais nous n'avons pas encore pu prendre connaissance du jugement et de ses conclusions". Celles-ci seront disponibles prochainement sur la plate-forme digitale des faillites Regsol consultable par tous les créanciers.