Retour du cliquet inversé pour le carburant: (petit) soulagement en vue pour le portefeuille

Voilà quelques années que l’on n’avait plus entendu parler du cliquet inversé dans le royaume. Mais avec la hausse actuelle des prix de l’énergie, dont celle des carburants, les demandes pour la réintroduction du mécanisme devenaient de plus en plus pressantes de part et d’autre. Comme l’ont annoncé ce mardi matin nos confrères de RTL, un texte est aujourd’hui sur la table du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V). Il devrait être présenté (et voté) en Conseil des ministres ce vendredi, pour une application dans les prochaines semaines.