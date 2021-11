Grand changement en Jupiler Pro League: à partir de 2023, toutes les rencontres se joueront avec des ballons… Kipsta!

L’accord conclu entre la Pro League et Decathlon porte sur cinq saisons et concerne les rencontres de D1A, D1B, de Coupe de Belgique et de la Supercoupe.

« Toutes les rencontres de ces compétitions seront jouées avec le Kipsta F950, un ballon de match portant le label FIFA Quality Pro. Decathlon deviendra également un partenaire structurel des activités Football&Community de la Pro League », indique la Pro League dans un communiqué.