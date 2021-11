L'acquisition de VOO par Orange inquiète Test Achats

Test Achats se demande notamment quel sera l'impact de cette reprise pour la concurrence, quelle sera la stratégie d'Orange sur un marché de quasi-duopole voire de duopole tout court si VOO disparaît totalement, quelle sera l'évolution tarifaire etc.

"Au final, l'arrivée d'un 4e opérateur sur le marché via les enchères de la 5G prend d'autant plus d'importance. Test Achats l'a encore rappelé récemment et attend du gouvernement actuel des décisions claires et ambitieuses afin que le marché belge devienne un minimum plus compétitif qu'il ne l'est actuellement", conclut l'organisation.