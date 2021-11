Ligue des champions: Leipzig à Bruges sans son coach ni son gardien, positifs au Covid-19

Leipzig devra composer avec les absences de son entraîneur Jesse Marsch et de son capitaine et gardien Peter Gulacsi, positifs au coronavirus et placés en isolement, pour son déplacement sur la pelouse du Club de Bruges mercredi (21h) lors de la 5e journée de Ligue des champions. Le club allemand l’a annoncé mardi.

Outre Marsch, son adjoint Marco Kurth est aussi privé de déplacement en Belgique en raison d’un test positif au sein de sa famille. C’est donc Achim Beierlorzer, l’autre adjoint de l’entraîneur principal américain, qui dirigera l’équipe dans la Venise du Nord.