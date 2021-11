William, Harry et les médias: un cocktail toxique

S’ils pouvaient le faire, les jurés des Emmy Awards devraient récompenser le journaliste de la BBC Amol Rajan. En effet, dans un documentaire retentissant, The Princes and the Press (Les princes et les médias), le responsable de la rubrique médias de la chaîne publique dévoile les coulisses de la guerre fratricide que se livrent William et Harry par chroniqueurs royaux interposés. Une superproduction digne d’Hollywood avec décors de palais, bandes-son des journaux télévisés et chorégraphies de bains de foule sur fond de rivalités intestines entre membres de la famille royale, de course au tirage des tabloïds et d’intérêt planétaire pour les faits et gestes de la jeune génération Windsor.