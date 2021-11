Turquie: des familles de disparus sur le banc des accusés

Ce mercredi, 46 personnes comparaissent devant un tribunal d’Istanbul. Beaucoup sont des frères, sœurs, fils ou filles de personnes disparues pendant une garde à vue dans les années 1980 et 1990. Depuis trois ans, ces proches de disparus n’ont plus le droit de manifester. Certains risquent aujourd’hui la prison.

Depuis 41 ans, en Turquie, une famille remue ciel et terre pour savoir ce qui est arrivé à Hayrettin Eren, placé en garde à vue au lendemain du coup d’Etat militaire du 12 septembre 1980. La version officielle ? Rien. Hayrettin n’a pas été arrêté, pas besoin d’ouvrir une enquête, encore moins un procès. Ses parents et ses frères et sœurs n’ont jamais cru à cette histoire. Ils ont vu sa voiture devant le commissariat, entendu ses codétenus raconter les tortures subies par le jeune homme.

Chaque samedi depuis 1995, ils protestaient en silence, assis à même le sol sur une place d’Istanbul, avec d’autres familles serrant contre leur cœur la photo de leur disparu et un œillet rouge dans la main. Le 25 août 2018, leur 700e rassemblement a été violemment dispersé. Il est désormais interdit, et 46 personnes présentes ce jour-là sont poursuivies pour « violation de la loi sur les manifestations ».