En 2030, le courant passera entre la Belgique et le Danemark

La ministre fédérale de l’Energie et son homologue danois ont signé un protocole d’accord à Copenhague. Un câble sous-marin reliera deux îles énergétiques au large des côtes belges et danoises, pour échanger l’électricité verte produite par les éoliennes offshore.

L’idée de relier électriquement notre pays avec le Danemark a pris un peu plus de consistance avec la signature ce mardi à Copenhague d’un protocole d’accord entre la ministre fédérale de l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen) et son homologue danois Dan Jørgensen. D’ici 2030, un câble sous-marin en courant continu de plus de 600 kilomètres de long, baptisé Triton Link, permettra de faire circuler – dans les deux sens – du courant produit par des éoliennes offshore entre deux îles énergétiques implantées en mer du Nord, et d’acheminer l’électricité vers la terre ferme – on parle d’interconnexion hybride. Côté belge, cette île se situera au cœur du deuxième champ d’éoliennes offshore que le gouvernement fédéral entend développer dans la zone Princesse Elisabeth, au large de La Panne.